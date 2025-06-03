Terkedilen Bebek Bulundu - Son Dakika
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Terkedilen Bebek Bulundu

03.06.2025 18:06
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, notla terkedilen 10 günlük bebek, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir evin önünde asma ağacının altındaki masanın üzerine 'İsmi Muhammed. Babası kayıp, annesi öldü. Ben teyzesiyim, yardıma ihtiyacım var' yazılı notla 10 günlük erkek bebek bulundu.

Cahı Mahallesi 93161 Sokak'taki Hz. Osman Camisi'ne akşam namazına kılmaya giden kişi, ağlama sesi duyunca camiye gidip imam Atıf Güraslan'a durumu anlattı. Çevrede araştırma yapan Güraslan, caminin yanındaki evin önünde asma ağacının altındaki masanın üzerinde kundağa sarılı bebek buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 10 günlük olduğu anlaşılan üzerinden 'İsmi Muhammed. Babası kayıp, annesi öldü. Ben teyzesiyim, yardıma ihtiyacım var' yazılı notla bulunan bebek, sağlık ekiplerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık taramasından geçirilen bebek, tedavisinin ardından devlet koruması altında alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Polis, ekipleri de bebeği bırakan kadının bulunması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan Hz. Osman Cami İmamı Atıf Güraslan, şunları söyledi:

"29 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde, camiye gelen cemaatimizden birisi, ağlayan bebek sesi duymuş. Ben de akşam ezanına yakın saatlerdi, 19.45 sıralarındaydı ve camideydim. Gelip bana durumu anlatınca, aşağı indim ve caminin güneyindeki evin önünde asma ağacının altındaki masada bebek olduğunu fark ettik. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Ambulansla birlikte sağlık çalışanları geldi. Daha sonra emniyet yetkilileri geldi. Biz de bebeği onlara teslim ettik ve bebeği götürdüler. Bazı basında cami avlusunda terk edilen bir bebek diye yazılmış, ama camimizle hiçbir alakası yok. Caminin yanındaki evin önüne bırakılmış. Gelen sağlık çalışanlarından aldığımız bilgiye göre bebeğin 10 günlük olduğu üzerinde bulunan notta' 'İsmi Muhammed. Babası kayıp, annesi öldü. Ben teyzesiyim, yardıma ihtiyacım var.' yazılı olduğunu öğrendik."

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA

Kaynak: DHA

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