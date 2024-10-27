İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçesinde yer alan Terkos Gölü'ndeki yeşil bitkilerin sonbaharla birlikte renk değiştirmesi dronla kaydedildi.
Kentin önemli su kaynaklarından Durugöl olarak da bilinen Terkos Gölü'nün Arnavutköy'de kalan kısmında, sonbaharla birlikte gölün kıyı kesimlerinden yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değişimi görsel şölen oluşturdu.
Bitkilerin renk değişimi, gölün yüzenin bazı kesimlerini pembeye dönüştürdü.
Dronla görüntülenen Terkos Gölü'ndeki manzara izleyenleri hayran bıraktı.
Göldeki sandalların ve çevredeki az sayıda kişinin balık tuttuğu anlar ise güzel görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Terkos Gölü'nde Sonbahar Renkleri - Son Dakika
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