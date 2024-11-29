Terme'de Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme'de Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor

Terme\'de Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor

Terme Belediyesinin 570 bin m² alanda yapacağı Millet Bahçesi projesinin çalışmaları sürüyor.

29.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediyesince yaklaşık 570 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi Projesi için çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul'un girişimiyle 2019'da hazırlanan "Millet Bahçesi Projesi"nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, onaylandı.

Yaklaşık 570 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projede aquapark, zipline, seyir terası, fener kafe, kır lokantası, çocuk parkları, spor alanları, bisiklet yolları ve piknik alanları gibi aktivite alanları yer alacak.

Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, proje kapsamında dolgu çalışmalarının devam ettiğini, sahil şeridindeki en iyi noktalardan biri olan Yalı Mahallesi'nde yer alacak millet bahçesinin ilçenin yeni gözde yeri olacağını belirtti.

Projenin hayata geçirileceği alanın 2014 yılına kadar vahşi çöp depolama alanı olarak kullanıldığına işaret eden Kul, göreve geldikten sonra alanı rehabilite ettiklerini anlattı.

Kul, "İlçemizin en güzel yerlerinden biri olan Terme Çayı'nın denizle buluştuğu bu alan, ne yazık ki vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılıyordu. Biz bu alanı kapatarak rehabilite ettik ve burası için hayaller kurduk. Doğal yaşam parkı olarak planladığımız bu alanı daha sonra değişen yasa ile millet bahçesi alanına dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Sosyal etkileşimi artırmayı ve çevre dostu bir yaşam alanı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Millet bahçesi projemiz, 7'den 70'e herkesin kendisi için bir şeyler bulabileceği, doğayla uyumlu bir yaşam merkezi olacak. Sürekli söylediğimiz gibi, şehrimizin kalbi burada yeniden atacak. Her ayrıntısını ince eleyip sık dokuduğumuz projemiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu büyük alanı, bölgenin en büyük ve en muhteşem rekreasyon projesiyle ihya edeceğiz. Terme'de geleceğe yeni bir vizyonla yürüyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Çocuk, Terme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme'de Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:23 Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:21 Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu Küçük çocuk, yatağında annesi tarafından ölü bulundu
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
16:04 Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı Lüks yaşantısıyla gündem olan oyuncu, uyuşturucu kaçakcılığından yakalandı
16:04 Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
16:00 Yenidoğan davasında 9. gün: ’10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi’ Yenidoğan davasında 9. gün: '10 bin liraya bebek sevkini hastane yönetimi istedi'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 12:45:06. #1.11#
SON DAKİKA: Terme'de Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.