Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerine yapılan atışlara yönelik paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, ASELSAN üretimi KORKUT alçak irtifa hava savunma sistemi ile terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen atışların görüntüsüne yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Terör hedeflerine KORKUT atağı - Son Dakika
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