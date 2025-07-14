Terörsüz Türkiye Süreci Değerlendirildi

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi.

Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair son derece tarihi önemdeki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

41 yıllık terör belasının sona erme sürecine girdiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Türkiye uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır." ifadesini kullandı.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının kapılarının ardına kadar aralandığını belirten Tanrıverdi, "??Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır." diye konuştu.

Yapılanlardan kimsenin tedirgin olmamasını ve endişeye kapılmamasını isteyen Tanrıverdi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ne yapıyorsak Türkiye için, milletimiz için, istiklalimiz için ve istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen, biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde, işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız, silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız."