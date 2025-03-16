Ters Yolda Giden Sürücüye Ceza

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin 260 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada, Safranbolu ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kıranköy Kavşağı'nda ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsüyle ilgili yayınlanan görüntüler incelendi.

İnceleme sonucunda, araç tespit edilerek, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince kullanıcıya 10 bin 206 lira para cezası uygulandı.