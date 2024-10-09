Ters Yönde Giden Servis Midibüsüne Ceza

KAYSERİ'de, ters yönde ilerleyen öğrenci servisi midibüsüne 6 bin 439 TL ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'araçlar ters yönden ilerliyor' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ters yönde ilerleyen öğrenci servisi midibüsünün sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.
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