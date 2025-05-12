Ters Yönde Giden Sürücüye 10 Bin Lira Ceza

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle ters yönde giden sürücüye 10 bin 260 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çiriş Mahallesi'nde ters şeritte ilerleyen otomobile ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler, plakası tespit edilen aracın M.A'ya ait olduğunu belirledi.

Ekipler, M.A'ya "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "ters şeritte araç kullanmak" ile "kural ve yasaklara uymama" suçlarından 10 bin 260 lira ceza kesti.

Sürücü belgesine geçici süreyle el konulan M.A, sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğüne sevk edildi.