Tesla Çin'de Rekor Satış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tesla Çin'de Rekor Satış

Tesla, 2024'te Çin'de 657.000 elektrikli araç satarak rekor kırdı ve Aralık'ta aylık rekor elde etti.

04.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Tesla Çin, 2024 yılında Çin anakarasındaki elektrikli araç satışlarının yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 657.000 adede ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.

Tesla aynı zamanda Çin anakarasında Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 83.000 adet elektrikli araç satarak aylık rekor da kırdı.

Tesla 2024'te dünya çapında 1,77 milyon adet elektrik araç üretti, yaklaşık 1,79 milyon adet aracın teslimatını gerçekleştirdi. Perşembe günü açıklanan verilere göre 2024'te teslim edilen araç sayısının 2023'tekine kıyasla azalmasıyla, Tesla dokuz yıldır ilk defa yıllık araç teslimatında gerileme kaydetti.

Tesla geçtiğimiz yıl tüm dünyada 11.500'ü aşkın süper şarj cihazı kurarak yıllık bazda yüzde 19'luk bir artış yakaladı. Tüm dünyadaki süper şarj cihazlarının sayısı an itibarıyla 67.000'i aşıyor. Tesla, 2025'ten itibaren Çin anakarasına V4 süper şarj cihazları getirmeyi planlıyor.

Tesla'nın Shanghai'daki Megapack enerji depolama bataryalarının imalatını gerçekleştirecek mega fabrikası deneme üretimine başladı. Bu fabrikadaki seri üretimin 2025'in ilk çeyreğinde tam olarak başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Aralık, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla Çin'de Rekor Satış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
20:51 Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar Azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı: Pusu kurup katlettiler, ardından görüntüleri yayınladılar
20:48 Mert Günok’tan maça damga vuran kurtarış Mert Günok'tan maça damga vuran kurtarış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 18:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tesla Çin'de Rekor Satış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.