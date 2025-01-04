Tesla Çin'de Rekor Satış

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SHANGHAİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Tesla Çin, 2024 yılında Çin anakarasındaki elektrikli araç satışlarının yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 657.000 adede ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.

Tesla aynı zamanda Çin anakarasında Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 83.000 adet elektrikli araç satarak aylık rekor da kırdı.

Tesla 2024'te dünya çapında 1,77 milyon adet elektrik araç üretti, yaklaşık 1,79 milyon adet aracın teslimatını gerçekleştirdi. Perşembe günü açıklanan verilere göre 2024'te teslim edilen araç sayısının 2023'tekine kıyasla azalmasıyla, Tesla dokuz yıldır ilk defa yıllık araç teslimatında gerileme kaydetti.

Tesla geçtiğimiz yıl tüm dünyada 11.500'ü aşkın süper şarj cihazı kurarak yıllık bazda yüzde 19'luk bir artış yakaladı. Tüm dünyadaki süper şarj cihazlarının sayısı an itibarıyla 67.000'i aşıyor. Tesla, 2025'ten itibaren Çin anakarasına V4 süper şarj cihazları getirmeyi planlıyor.

Tesla'nın Shanghai'daki Megapack enerji depolama bataryalarının imalatını gerçekleştirecek mega fabrikası deneme üretimine başladı. Bu fabrikadaki seri üretimin 2025'in ilk çeyreğinde tam olarak başlaması bekleniyor.