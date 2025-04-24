Tever'den İBB'ye Tepki - Son Dakika
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Tever'den İBB'ye Tepki

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, İstanbul'daki deprem sonrası yardımların engellenmesine tepki gösterdi.

24.04.2025 15:10
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği afet tırının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Tever, yaptığı açıklamada, deprem sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bölgeye yönelik yardım girişimlerinin engellendiğini ifade etti.

Deprem felaketinin yarattığı zorlu süreçte dayanışma ve birlik vurgusunun önemine değinen Tever, bazı kesimlerin siyasi çıkar peşinde koştuğunu ve insani yardım çalışmalarına engel olmaya çalıştığını savundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin depremden etkilenen İstanbullu vatandaşlara sıcak çorba ikram etmek amacıyla harekete geçtiğini aktaran Tever, "Ama ne yazık ki Üsküdar Belediyesi, bu insani yardımı bile engellemeye çalıştı. Bir tas çorba, bir lokma ekmek üzerinden bile engel çıkarmaya kalktılar. Yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li belediyelerin "kent lokantaları" söylemini de eleştiren Tever, "Yıllardır 'kent lokantaları' diyerek PR çalışmalarıyla göz boyayanlar, bugün İstanbul'un en zor gününde kapılarını açmaya cesaret edemedi. Vatandaşın en zor gününde ortada yoklar. Neden? Çünkü milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, CHP'nin tarih boyunca hep yük gördüğü bir sorumluluk oldu." ifadelerini kullandı.

"Hizmet ettirmiyorlar yalanıyla yıllardır belediyeleri yönetenlerin, bugün milletin zor anında yanında olanları engellediğini" ifade eden Tever, "Bu mu sizin hizmet anlayışınız, bu mu sizin dayanışma ruhunuz? Bu zor günleri dayanışmayla, birlikle aşacağız. Kimse milletimizin umudunu, dayanışma ruhunu engelleyemez." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

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