Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu - Son Dakika
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Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu

11 Ocak'ta Büyük Çamlıca Camisi'nde 'Tevhid ve Nübüvvet' konulu sempozyum düzenlenecek.

04.01.2025 12:17
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Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle 11 Ocak'ta Büyük Çamlıca Camisi 1071 Konferans Salonu'nda "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "İnanç ve Yaşam Tarzı Olarak Tevhid ve Nübüvvet" başlığıyla düzenlenecek sempozyumda tevhide dayalı İslam inancı ve metafiziğinin tümelliği ve kuşatıcılığı meseleleri, tarihsel derinlik ve güncel iddialar açısından ele alınacak.

Sempozyum, Vakıf Başkanı Ahmet Özhan'ın ve Prof. Dr. Ömer Türker'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Özhan'ın "Ötekisizlik Metafiziği" başlıklı açılış konuşmasında "vahdet ve tevhid şuuruna ermenin" manası vurgulanacak.

Düşünce dünyasının en önemli konularından birisi olan tasavvufa dair ciddi bir literatürün oluşmasına katkı sağlayacak sempozyumda alanında uzman isimler konuşacak ve tebliğler sunacak.

Metafizik geleneğinin imkanlarından yola çıkılarak bugünün meselelerinin ele alınacağı sempozyum, alanında ilk olmasıyla dikkati çekiyor.

Sempozyumda "Ötekisizlik Metafiziği: Birliği Düşünmenin İmkan ve Mecburiyeti", "Evrensellik ve Yerellik Açısından Tevhid- Nübüvvet İlişkisi", "İslam Medeniyet Birikimi İnsanlık İçin Ne İfade Eder? Nübüvvetin Mistik Yöntem ve Bilgiyle İlişkisi", "Süreklilik ve Değişim Arasında Nazariyatın Yeniden İnşası Sorunu", "Metafizik Şiddet ve İslam Felsefesi", "Sürdürülebilirlik, Adalet ve Kapsayıcılık Açısından İslam Kaynaklı Kurumlar", "Çağdaş Felsefe Açısından Tevhid ve Nübüvvetin Evrenselliği: İmkanlar ve Zorluklar" başlıklı konular ele alınacak.

Sempozyumun ardından tasavvuf musikisi konseri icra edilecek

Büyük Çamlıca Camisi 1071 Konferans Salonu'nda 11 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek sempozyum, saat 09.00'da başlayacak. Gün boyunca sürecek konuşmalar, 18.30'da sona erecek. Ardından saat 19.00'de Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı İcra Heyeti, Mustafa Hakan Alvan'ın şefliğinde "Tevhid Etsin Dilimiz" başlıklı tasavvuf musikisi konseri icra edecek.

Vakıf Başkanı Ahmet Özhan'ın yanı sıra Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Semih Ceylan, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Doç. Dr. Zahit Atçıl, Doç. Dr. Hacı Bayram Başer, Doç. Dr. Muhammed Bedirhan, Doç. Dr. Betül Akdemir Süleyman, Doç. Dr. Hakan Hemşinli, Doç. Dr. M. Nedim Tan, Prof. Dr. Yunus Cengiz, Doç. Dr. Enis Doko, Prof. Dr. İshak Arslan, Prof. Dr. Habip Türker, Dr. Selami Varlık, Doç. Dr. Ahmet Uğurlu, Prof. Dr. Recep Alpyağıl, Doç. Dr. Özkan Öztürk, Prof. Dr. Hasan Tuncay Başoğlu, Doç. Dr. Harun Yılmaz, Doç. Dr. Nail Okuyucu, Prof. Dr. Abdurrezzak Tek, Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, Prof. Dr. Ayhan Çitil, Prof. Dr. Burhanettin Tatar, M. Hakan Alvan ve Cumhur Enes Ergür, sempozyumda bildiri sunacak.

Sempozyumun düzenleme heyeti ve danışma kurulu Prof. Dr. Ömer Türker, Doç. Dr. Ercan Alkan, Doç. Dr. Nail Okuyucu, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Mustafa Akar, Gökhan Yücel, İlker Altıparmak, Mehmet Lütfullah Yıldırım, İzzet Öztürk, Halil İbrahim Çadırcıer, İbrahim Halil Ayten, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Semih Ceylan ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'den oluşuyor.

Sempozyuma "http://ttmfav.org.tr/sempozyum" adresinden kayıt olunabiliyor. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu - Son Dakika

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