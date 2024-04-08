TFF, olağan seçimli genel kurulun tarihini açıkladı

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Süper Lig kulüplerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başlamasının ardından TFF, 18 Temmuz'da olağan seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu.

Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için bugün noter onaylı imza toplamaya başladı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'nın imza vermesi durumunda, TFF'nin 30 gün içinde seçime gitmesi gerekiyor.

Süper Lig kulüplerinin bu girişiminin ardından TFF, bu akşam olağan seçimli genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. TFF'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."