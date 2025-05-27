Thodex Kurucusuna Sahtecilik İddianamesi - Son Dakika
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Thodex Kurucusuna Sahtecilik İddianamesi

Thodex Kurucusuna Sahtecilik İddianamesi
27.05.2025 14:49
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Faruk Fatih Özer hakkında Arnavutluk'ta sahte belgelerle yakalandığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

KRİPTO para borsası Thodex üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Faruk Fatih Özer hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Özer hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Thodex adıyla bilinen Faruk Fatih Özer, Kripto para borsası üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk Elbasan'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi. Tutukjlanarak cezaevine gönderilen Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Özer'in kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk'taki Elbasan Yerel Polis Müdürlüğü'nün 30 Ağustos 2022'de düzenlediği operasyonla yakalandığı ve ilerleyen süreçte Türkiye'ye teslim edildiği yer aldı. Yapılan operasyonda Faruk Fatih Özer'in üzerinde Adrian Popescu adına düzenlenmiş ve kendi fotoğrafının bulunduğu kimlik kartıyla sürücü belgesi ele geçirildiği belirtildi. İddianamede Arnavutluk adli makamlarının talimatıyla belgeler üzerinde teknik inceleme başlatıldı. Tiran Bilimsel Polis Enstitüsü tarafından hazırlanan 22 Şubat 2023 tarihli bilirkişi raporunda, hem kimlik kartının hem de sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildiğine de yer verildi. İddianamede, Arnavutluk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, 29 Eylül 2023 tarihinde Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'ye devredildiği yer aldı.

'ROMEN KİMLİK KARTI VE SÜRÜCÜ EHLİYETİNİ GÖRMEDİM'

İddianamede savunmasına yer verilen Özer, "Ben Arnavutluk ülkesinde kaçak olarak bulunduğum sürede bana kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Bana sormuş olduğunuz Adrian Popescu adına düzenlenmiş, üzerinde benim fotoğrafım olan Romen kimlik kartı ve Romen sürücü ehliyetini hiç görmedim. Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi ismiyle tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti. Ben de kendisine vermiştim. Arnavutluk'ta bulunduğum sürede kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangibir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım. Dolayısıyla bana sormuş olduğunuz Romen Kkimlik kartı ve sürücü ehliyetini hiç kullanmadım. Arnavutluk'ta yakalandığımda oradaki kolluk birimleri bana adıma düzenlenmiş bir kimlik kartı olduğunu söylediklerinde böyle bir kimlik kartından haberim oldu. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanığın kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk'ta üzerinde fotoğrafı basılı olan sahte kimlik ve ehliyetini kullanarak üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığı belirtilerek, Özer hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

THODEX DAVASI

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu tutuklu sanık Faruk Fatih Özer hakkında, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Eylül 2023'te karar verilmişti. Özer hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti. Özer'e ayrıca, 'Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan da 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak dosyayı mahkemeye göndermişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Thodex Kurucusuna Sahtecilik İddianamesi - Son Dakika

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