Thrakia'da Arkeolojik Panel Gerçekleşti

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"Thrakia'da Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları: Gelişmeler ve Öneriler" Paneli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kalkan ve Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Daniş Baykan'ın yönlendiriciliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, panel, kazı ve yüzey araştırmalarında son gelişmeleri tartışmak ve önerilerde bulunmak amacıyla arkeoloji alanındaki önemli isimleri bir araya getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Trakya Üniversiteler Birliği Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in açılış konuşmasını yaptığı panelde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Karaca, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Şahan Kırçın ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Abdülgani Tarkan'ın sunum yaptı.

Daha sonra Türkiye'nin Thrakia bölgesindeki arkeolojik kazı ve araştırma faaliyetlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.