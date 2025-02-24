THY'den Ailelere Yüzde 15 İndirim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

THY'den Ailelere Yüzde 15 İndirim

Aile Yılı kapsamında THY, ailelere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli seyahat sağlayacak.

24.02.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında Türk Hava Yolları'nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada "Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edileceğini belirtti.

"Ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi" ve "Aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulanmasının sağlandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'den Ailelere Yüzde 15 İndirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
16:10 Türkiye’de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu Türkiye'de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu
16:05 31 Mart’ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde 31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde
15:35 Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP’nin Genel Başkanı olacak Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 10:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: THY'den Ailelere Yüzde 15 İndirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.