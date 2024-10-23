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Türk havacılığında büyük başarı!

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Türk Hava Yolları Teknik AŞ, Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo ile 7 Airbus A320neo uçağının bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında bakım hizmetleri İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek.

23.10.2024 10:46
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Küresel uçak bakım ve onarım sektörünün liderlerinden Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo ile 7 Airbus A320neo uçağının bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzaladı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma ile THY Teknik AŞ, IndiGo'nun Airbus A320neo uçaklarının operasyonlarını hem İstanbul Atatürk Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde gerçekleştirecek.

BAKIMLAR BU AY BAŞLIYOR

Anlaşma kapsamındaki ilk uçak Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerine ekim ayında ulaşacak. THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, IndiGo ile olan ortaklıklarını yeni anlaşmalarla güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu anlaşmanın uçak bakım-onarım hizmetlerindeki teknik uzmanlıklarını kanıtlar nitelikte olduğunu kaydeden Akbulut, "Uçak bakım alanında yılları aşan tecrübemiz ile IndiGo uçaklarının geri teslim bakımlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. IndiGo'nun operasyonel verimliliğini artırmaktan ve başarılarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"THY'YE DUYDUĞUMUZ GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ"

IndiGo'nun Bakım Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Wolfgang Prock-Schauer ise THY Teknik AŞ ile olan iş birlikleri aracılığıyla en yüksek güvenilirlik ve verimlilik standartlarını sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prock-Schauer, şunları kaydetti: Airbus A320neo uçaklarımızın geri teslim bakımlarını kapsayan bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin uzmanlığına ve kabiliyetlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliği, uçaklarımızın uluslararası standartlarda bakım görmesini sağlayarak sorunsuz bir geri teslim sürecini destekleyecektir."
Yerel ve uluslararası müşterilerine hızlı, kapsamlı ve yüksek kalite hizmetler sunan THY Teknik AŞ, hava yolları, operatörler ve tedarikçiler için yıllar boyunca güvenilir bir ortak oldu. THY Teknik AŞ, müşterilerine beş farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri veriyor.
Türk havacılığında büyük başarı!
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk havacılığında büyük başarı! - Son Dakika

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