THY, İstanbul-Sinop seferlerini hava koşulları nedeniyle iptal etti

Ankara'da durdurulan tırda 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.