THY, İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı - Son Dakika
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THY, İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı

THY, İsviçre frangı cinsinden finansmanını tamamladı

Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında filoya katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı.

27.08.2024 14:01
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Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında filoya katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava yolu şirketi THY, yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ediyor.

Şirket, filosuna ağustosta katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı. Bu işlem, THY'nin finansör tabanına coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunarken, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, KfW IPEX-Bank ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

THY ile KfW IPEX-Bank arasındaki bu sembol niteliğindeki anlaşmanın, filoyu yeni nesil uçaklarla modernize ederek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefine olan bağlılığı bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Şeker, "Uçak finansmanındaki çeşitlendirme stratejilerimizle uyumlu olan bu İsviçre frangı para birimi işlemle KfW IPEX-Bank ile işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum da THY ile ilişkileri güçlendirmekten mutlu olduğunu belirterek, "Müşterimizin filo modernizasyonunu desteklemek, Avrupa'da ve dünya çapında mobilitenin dönüşümüne katkıda bulunma tutkumuzla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yakıt verimliliği en yüksek motorlarla donatılmış modern Airbus A350 geniş gövde uçaklar, THY'nin uzun mesafe ana filosunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Şirketin yakın zamanda Airbus ile 355 uçak için önemli bir satın alma anlaşması imzalaması,THY'yi önümüzdeki yılların en büyük filo büyümelerinden birine hazırlıyor.

Kaynak: AA

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