THY'nin Afrika Açılımı - Son Dakika
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THY'nin Afrika Açılımı

THY, Afrika'daki uçuş ağını genişleterek kıtanın dünya ile entegrasyonunu güçlendiriyor.

11.03.2025 11:16
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GÖKHAN KAVAK - Türk Hava Yolları (THY), 1956 yılında Afrika'ya ilk uçuşundan bugüne kadar 39 ülkede 51 noktaya ulaşarak kıtanın en geniş uçuş ağlarından biri haline gelirken, 2033 vizyonu çerçevesinde bunu genişleterek kıtanın dünya ile entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye 1956'da düzenlediği ilk uçuşla Afrika seferine başlayan THY, bugün 39 ülkede 51 noktaya ulaşarak kıtanın en geniş uçuş ağlarından biri oldu.

"Vizyon 2033" çerçevesinde filosunu 813 uçağa çıkarmayı hedefleyen THY, bu stratejik vizyonla ve Afrika'ya yaptığı yatırımlarla kıtanın küresel havacılıkta daha fazla söz sahibi olmasını amaçlıyor.

THY, kültürel zenginliği, büyüyen ekonomisi ve stratejik konumuyla küresel havacılık sektöründe giderek önemli hale gelen Afrika'yı, sadece Türkiye ile değil aynı zamanda Avrupa ve Amerika'ya bağlayan önemli köprü görevi görüyor.

Kıtaya yönelik uçuş ağını genişleten THY, Afrika'nın dünyaya açılan kapılarından biri haline geldi.

Afrika kıtasındaki havacılık altyapısının gelişmesine katkıda bulunan THY, bir yandan orada turizm ve ticareti desteklerken, bir yandan da ekonomik kalkınmaya doğrudan etki ediyor.

Gambiya'nın başkenti Banjul'a 2018 yılında başlatılan tarifeli seferler, ülkenin küresel hava trafiğine entegrasyonunu güçlendirdi. THY, kargo taşımacılığı da yaparak kıtada ticaret ve yatırım olanaklarını genişletti.

Afrika'nın dünyaya açılmasının sadece ekonomik fırsatlardan ibaret olmadığı bilinciyle hareket eden THY, kıtanın dünya ile kültürel etkileşimini güçlendirmeyi hedefliyor.

THY'nin Afrika'ya yaptığı yatırımlar, bir yandan kıtanın küresel havacılıkta daha fazla söz sahibi olmasını sağlarken, öte yandan uluslararası entegrasyonunu da artırıyor.

Türk Hava Yolları, Afrika'nın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, kıtaya sunduğu ulaşım olanakları ve ekonomik kalkınmaya verdiği destekle bölgenin büyümesine katkı sunuyor.

THY'nin Banjul'a yönelik seferleri Afrika açılımında stratejik öneme sahip

THY, Afrika kıtasına verdiği önemi artırarak kıtanın farklı bölgelerine ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 26 Kasım 2018'de başlatılan Banjul uçuşları, Gambiya'nın küresel hava trafiğine entegrasyonunda kritik adım oldu.

Şirketin Banjul'a düzenlediği seferler, sadece ulaşım hattı olmanın ötesinde aynı zamanda Gambiya'nın ekonomik, turistik ve kültürel bağlantılarını güçlendiren stratejik hamle niteliği taşıyor.

Banjul, Batı Afrika'da önemli liman kenti olup aynı zamanda Gambiya'nın ticaret ve turizm açısından en önemli merkezlerinden biri. THY'nin bu ülkeye düzenlediği seferler, ülkeye yatırımcı ve turist çekme noktasında büyük avantaj sağlıyor.

Küresel transit merkezi konumunda olan İstanbul üzerinden Avrupa, Asya ve Orta Doğu ile bağlantı kurulması, Gambiya'nın ekonomik faaliyetlerini canlandırıyor ve başka ülkelerle entegrasyonunu hızlandırıyor.

Bu uçuşlar sayesinde Gambiya, bir yandan Afrika kıtasındaki diğer ülkelerle ve dünya ile daha güçlü bağlar kuruyor, bölgesel ve uluslararası ticaret hacmini büyütüyor, diğer yandan uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırıyor.

THY'nin Banjul'a yönelik seferleri, aynı zamanda Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği önemin de bir göstergesi. Türkiye'nin Afrika ile gelişen diplomatik ve ekonomik ilişkileri, THY'nin kıtadaki uçuş ağı ile daha da güçlenerek kıta ülkeleriyle işbirliğini güçlendiriyor.

Şirketin Banjul'a gerçekleştirdiği seferler, Gambiya'yı Afrika'nın dünyaya açılan kapılarından biri haline getirirken, ülkenin gelişimi için önemli fırsatlar barındırıyor.

Kaynak: AA

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