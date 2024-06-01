THY'nin düzenlediği amatör golf turnuvası Tiflis'te yapıldı - Son Dakika
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THY'nin düzenlediği amatör golf turnuvası Tiflis'te yapıldı

THY\'nin düzenlediği amatör golf turnuvası Tiflis\'te yapıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) amatör golf turnuvası 'Turkish Airlines World Golf Cup' kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir turnuva düzenlendi. Tiflis'teki Tbilisi Hills golf sahasında gerçekleşen turnuva, farklı ülkelerden golf severleri bir araya getirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin golf turizm merkezi olması için yapılan alt yapı yatırımlarını ve prestijli turnuvalara ev sahipliği yapma çalışmalarını anlattı. Orbay, THY'nin amatör golf sporuna verdiği destekten bahsederek, Turkish Airlines World Golf Cup ile amatör golfe katkı sağladığını belirtti. Turnuvayı kazanan kişi Antalya'da düzenlenecek final etkinliğine katılacak ve THY Business Class biletleri de hediye edilecek.

01.06.2024 22:15
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Türk Hava Yolllarının (THY) amatör golf turnuvası "Turkish Airlines World Golf Cup" kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te amatör golf turnuvası düzenlendi.

Tiflis'teki Tbilisi Hills golf sahasında yapılan ve bir gün süren turnuva, Gürcistan'da yaşayan farklı ülke vatandaşını bir araya getirdi.

Turnuvanın açılışında bir konuşma yapan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin bir golf turizm merkezi haline getirilmesi için önemli alt yapı yatırımlarının yapıldığına dikkati çeken Orbay, dünya standartlarında tesisler geliştirme ve prestijli turnuvalara ev sahipliği yapma yönündeki çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Golf turizminin Türkiye'nin turizm alanına önemli katkı sağladığını belirten Orbay, "Türkiye'de 23 golf sahası var. Bunlardan 15'i Belek'te yer alıyor." dedi.

Orbay, THY'nin, Türkiye'nin bir golf turizmi merkezi olarak dünya genelinde tanıtılması yönünde etkili çatışmalar sürdürdüğünü aktardı.

THY'nin, amatör golf sporunun daha da geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını söyleyen Orbay, " Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük kurumsal amatör golf turnuvası olan Turkish Airlines World Golf Cup ile amatör golfa destek vererek etkisini artırdı." ifadesini kullandı.

THY Gürcistan Müdürü Kenan İnce de AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin amatör golf turnuvasını 11 yıl önce toplam 12 şehirde düzenlemeye başladığını anlatarak, "Bu yıl 118 şehirde, 67 ülkede 10 binin üzerinde golf katılımcısıyla beraber bu turnuvayı yapıyoruz." diye konuştu.

İnce, Gürcistan'da turnuvayı kazanan kişinin Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines World Golf Cup finaline katılacağını, kazanana THY Business Class biletleri de takdim edileceğini aktardı.

Tiflis'te düzenlenen turnuvayı Maka Gotsiridze kazandı.

Organizatörler, turnuvanın başarısından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, gelecek yıllarda daha geniş katılımlı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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