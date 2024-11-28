THY'nin bazı seferleri iptal edildi

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Gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı: Bir de kızları varmış

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 29 Kasım'da "TK 1873 İstanbul-Milano", "TK 1874 Milano-İstanbul", "TK 1865 İstanbul-Roma", "TK 1866 Roma-İstanbul", "TK 1323 İstanbul-Bologna" ile "TK 1324 Bologna-İstanbul" tarifeli seferlerinin icra edilemeyeceği kaydedildi.