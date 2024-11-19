THY, Tahran Seferlerini İptal Etti

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TÜRK Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'a bugün yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Tahran meydanda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.TK 874 İstanbul-Tahran, TK 875 Tahran-İstanbul" denildi.