Tianzhou-7 Uzay İstasyonundan Ayrıldı

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BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonuna malzeme taşımakla görevli Tianzhou-7 kargo aracı pazar günü Beijing saatiyle 16.30'da istasyon kombinasyonundan ayrılarak bağımsız uçuşa geçti.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, kargo aracı yakında kontrollü bir şekilde Dünya atmosferine yeniden girecek, bileşenlerinin çoğu bu süreçte yanarak yok olacak, az miktarda enkaz ise Güney Pasifik'te belirlenen güvenli sulara düşecek.

CMSA, 2024 yılında Tianzhou-7 ve Tianzhou-8 olmak üzere toplam iki kargo ikmal görevi planladı.

Tianzhou-7, 17 Ocak'ta güneydeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan uzaya gönderilmişti. Tianzhou-8'in fırlatışı ise Süper Tayfun Yagi'nin Wenchang üzerindeki etkisi nedeniyle kasım ortasına ertelenmişti.