Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki sınır kapılarında incelemede bulundu - Son Dakika
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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki sınır kapılarında incelemede bulundu

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında incelemede bulundu. Uçarmak, Vali Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile birlikte sınır kapılarını ziyaret etti. İnceleme sırasında yaz döneminde yaşanabilecek yoğunluğa karşı alınan ilave önlemler değerlendirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da sınır kapılarındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

09.07.2024 10:09
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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında incelemede bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Uçarmak, Vali Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile sınır kapılarını ziyaret etti.

Uçarmak, Sezer ve Aksal, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı alınan ilave önlemleri değerlendirdi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da sınır kapılarındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki sınır kapılarında incelemede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki sınır kapılarında incelemede bulundu - Son Dakika
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