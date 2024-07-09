Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki sınır kapılarında incelemede bulundu

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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Edirne'deki Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında incelemede bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Uçarmak, Vali Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile sınır kapılarını ziyaret etti.

Uçarmak, Sezer ve Aksal, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı alınan ilave önlemleri değerlendirdi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da sınır kapılarındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.