Ticaret Bakan Yardımcısı Tataristan'da

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığındaki heyet, Tataristan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi- Ticaret Bakanı Oleg Korobçenko ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Tataristan arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi. İkili ticaretin geliştirilmesi ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılması konularında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Gürcan, Tataristan'ın Rusya ile sürdürülen ekonomik ilişkilerde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, Türk ve Tatar firmaları arasında yatırım odaklı iş birliklerinin iki ülkeye de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Heyet, temasları kapsamında Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede karşılıklı yatırım imkanları ele alındı, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Tataristan'ın Türkiye-Rusya ticaretinde üstlendiği kilit rol yeniden vurgulandı.

Ziyarette ayrıca, Minnihanov'un Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu kapsamındaki çalışmaları takdirle karşılandı ve bu alandaki faaliyetlerin memnuniyetle izlendiği belirtildi.