TİCARET Bakanlığı, 530 milyon lira değerindeki 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatını tespit etti

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TİCARET Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, gerçeğe aykırı belgelerle gümrük vergileri, kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede yapılan incelemelerde, muhtelif marka ve modeldeki lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli, sahte veya çifte faturalar ve sahte A.TR dolaşım belgeleri (serbest dolaşım belgesi) kullanılarak 358 lüks aracın Türkiye'ye sokulduğunun tespit edildiği belirtildi. Soruşturma raporlarıyla bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve kişiler hakkında, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el koyulması ve müsaderesi talep edildiği kaydedildi.

Bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 milyon lira tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidildiği aktarılarak, "Bakanlığımız, lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.