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Tiflis'te Protestolar Devam Ediyor

Gürcistan'da AB müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler 4. gününe girdi.

02.12.2024 08:46
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerde eylemcilerin dün trafiğe kapatarak barikatlar kurduğu Şota Rustaveli Caddesi, bu sabah polisin müdahalesi sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler 4. gününde devam etti.

Dün gece parlamento önünde toplanan binlerce kişi hükümetin AB ile entegrasyonu konusunda verdiği kararı protesto etmeye devam etti.

Eylemcilerin parlamento binasının ön tarafını kuşatarak piroteknik ve farklı eşyaları atması üzerine polis tazyikli su ile müdahale etmeye başladıktan sonra göstericiler Şota Rustaveli Caddesi'ne doğru geri çekilerek barikatlar kurdu.

Polis burada defalarca göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, eylemciler de karşılıklı olarak piroteknik kullanarak saldırılar düzenledi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri tazyikli su araçlarını da kullanarak sabaha doğru caddedeki göstericilere müdahalede bulundu.

Caddeden çekilen göstericiler başkentin farklı sokak ve caddelerine doğru çekilerek yürüyüş yapmaya devam etti.

Polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Eylemlerde 113 polis yaralandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tiflis'te 4 gündür devam eden protesto gösterileri sırasında 113 polisin yaralandığı, 4'ünün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Eylemcilerin şiddet uygulayarak parlamento binasına yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, protestoculara barışçıl eylemler yapma çağrısında bulunuldu.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." şeklinde konuşmuştu.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirmişti.

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Gösteriler sürüyor

Başkent Tiflis başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde de insanlar hükümetin kararını protesto etmek için sokağa çıkıyor.

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Gürcistan'la stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tiflis'te Protestolar Devam Ediyor - Son Dakika

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