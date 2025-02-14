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Tiftik Keçisi Nesli Tehlikede

CHP'li Demir, azalan Ankara tiftik keçisi sayısı ve üretimini Meclis'e taşıdı, destek çağrısında bulundu.

14.02.2025 13:24
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ankara tiftik keçisinin sayısı ve üretimindeki gerilemeyle ilgili araştırma önergesi verdi. Demir, "Ankara keçisinin nesli tükenme tehlikesi altında. Ülkemiz tiftik keçisi için gerekli coğrafi şartlar teknik altyapı ve yetiştirme bilgi ve becerisine sahiptir. Hayvancılarımıza yeterli desteğin sağlanması ve tiftik keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretiminin teşvik edilmesi elzemdir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, azalan Ankara tiftik keçisi sayısını ve Türkiye'de tiftik üretiminde yaşanan gerilemeyi araştırma önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"1988 yılına gelinceye kadar dünyada ham tiftik, tiftik ipliği ve kumaşı üretim ve dış satımı bakımından rakipsiz bir halde bulunan ülkemizde maalesef tiftik üretimi durma noktasına geldi. 1980'lerde 4 milyon olan Ankara'daki tiftik keçisi sayısı günümüzde 200 bine kadar geriledi.

"Ankara keçisinin nesli tükenme tehlikesi altında"

Ankara keçisinin nesli tükenme tehlikesi altında. Ülkemiz tiftik keçisi için gerekli coğrafi şartlar teknik alt yapı ve yetiştirme bilgi ve becerisine sahiptir. Hayvancılarımıza yeterli desteğin sağlanması ve tiftik keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretiminin teşvik edilmesi elzemdir."

Demir, araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Tiftik keçisinin farklı ülkelerde yetiştiriciliğinin hızla artması ile ülkemiz liderliğini kaybetmiş ve üretimde de önemli düşüşler yaşanmıştır. Tiftik keçisi için gerekli coğrafi şartlar teknik alt yapı ve yetiştirme bilgi ve becerisine sahip Türkiye'de günümüzde birçok ilde artık yetiştiricilik yapılmamaktadır. Bu düşüşte yapılan yanlış yasal düzenlemeler, üretimin karlı olmaması, tiftiğin piyasa fiyatının üretim masraflarından bağımsız oluşu gibi pek çok nedenler bulunmaktadır. Ülkemizde gerek tiftik keçisi gerekse tiftik üretiminde yapılan desteklemeler ne yazık ki yeterli düzeyde değildir. Bu konularda özellikle bölge üniversitelerinin ilgili bölümleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yeterli çalışma yapılması hususunda kamuoyu yaratılması ve yetiştiricilerin daha çok teşvik edilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Deniz Demir, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Tarım, Çevre, Son Dakika

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