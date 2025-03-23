TİHAK'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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TİHAK'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, hukukun araçsallaştırıldığını ve Türkiye'de demokratik hakların ihlal edildiğini vurguladı.

23.03.2025 16:21  Güncelleme: 17:49
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(ANKARA)- Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklamasında, "En başından beri hukukun araçsallaştırılması ile yürütülen bu süreçte bugün verilen tutuklama kararı ise kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesizliğinin yanında Türkiye'de sandık demokrasinin dahi en temel gerekliliklerinin yerine getirilmediğini ilan etmektedir" ifadesini kullandı.

TİHAK'tan yapılan açıklamada, "18 Mart günü 27 kişi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali ile başlayan olayların hukuk devleti ilkesi ve insan hakları ile asla bağdaşmayacak bir biçimde ilerlediği" belirtildi ve şöyle denildi:

"İlk günden itibaren başta geriye yürümezlik olmak üzere hukukun temel ilkeleri ile bağdaşmayan iptal kararı ve buna paralel olarak 19 Mart'ta gözaltılarla devam eden sürecinin işleyişi artık Türkiye'de kişiler için hukuk güvenliğinden bahsedilemeyeceğinin işaretidir.

Demokrasilerde seçimler, yurttaşların iradelerini açıklamasının en temel yollarından biri olmakla birlikte tek yol değildir. Ekrem İmamoğlu ve yüze yakın kişinin gözaltına alınmasını takiben barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına getirilen sınırlamalar ile Türkiye genelinde anayasal haklarını kullanan yurttaşlara karşı yapılan müdahaleler demokratik hak arama yollarının kapatıldığını, fiilen hukuk devleti ilkesinin de işlemez durumda olduğunu göstermektedir.

En başından beri hukukun araçsallaştırılması ile yürütülen bu süreçte bugün verilen tutuklama kararı

ise kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesizliğinin yanında Türkiye'de sandık demokrasinin dahi en temel gerekliliklerinin yerine getirilmediğini ilan etmektedir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİHAK'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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