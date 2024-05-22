TİKA, Afganistan'da Engelliler Haftası Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA, Afganistan'da Engelliler Haftası Programı Düzenledi

TİKA, Afganistan\'da Engelliler Haftası Programı Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde Engelliler Haftası nedeniyle bir program düzenledi. Programda engellilerin karşılaştıkları zorluklar ele alındı ve farkındalık artırıldı. Ayrıca TİKA tarafından basılan kitaplar tanıtıldı. Programa Türkiye'nin Herat Başkonsolosu, TİKA Herat Ofisi Koordinatörü, okul yöneticileri, engelli bireyler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

22.05.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Engelliler Haftası nedeniyle Afganistan'ın Herat vilayetinde program düzenlendi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Engelliler Haftası nedeniyle vilayet çapında fiziksel ve zihinsel engelli bireylere yönelik barınma ve eğitim imkanları sağlayan Piri Herat Vakfı işbirliğiyle bir program düzenlendiği aktarıldı.

Programda engellilerin karşılaştıkları zorluklar ele alınarak bu alandaki farkındalığın artırılmasına dair fikirler paylaşıldı.

Ayrıca programda TİKA Herat Ofisi tarafından basılan "Engellilerin ABC'si" ve "Engellilik Farkındalığı" adlı kitapların da tanıtımı yapıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Herat Afgan-Türk Okulunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Herat Afgan-Türk Okulu Müdürü Ahmed Duran, Piri Herat Vakfı Başkanı Abdulali Barakzey ile engelli bireyler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Piri Herat Vakfı Başkanı Abdulali Barakzey konuşmasında, Afganistan'da savaşlardan dolayı çok sayıda engelli bulunduğunu ve bundan sonra ülkede çatışma istemediklerini kaydetti.

Engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklara değinen Barakzey, sorunların çözümü için çabaladıklarını aktardı.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, Afganistan'da engellilere yönelik faaliyetlere ve desteklere önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, engellilerin sorunlarının konuşulmasını ve kitaplar üzerinden halkın bu konuda bilgilendirilmesini önemsediğini belirtti.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Engelliler Haftası, Afganistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Afganistan'da Engelliler Haftası Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Afganistan'da Engelliler Haftası Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement