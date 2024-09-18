TİKA, Afganistan'da Yetimlere Destek Oldu - Son Dakika
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TİKA, Afganistan'da Yetimlere Destek Oldu

TİKA, Afganistan\'da Yetimlere Destek Oldu

TİKA, Afganistan'ın Bağlan vilayetindeki yetimhanelere malzeme desteği sağladı, yaşam koşullarını iyileştirdi.

18.09.2024 09:49
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde Bağlan vilayetindeki kız ve erkek yetimhanelerine malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'nın Afganistan'daki yardım faaliyetleri devam etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bağlan'daki kız ve erkek yetimhanelerine ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 100 çocuğun bulunduğu kız ve erkek yetimhaneleri için okul çantası, kırtasiye seti, kıyafet ve çeşitli hijyen ürünleri, halıfleks, battaniye, nevresim takımları, elektrikli süpürgeler, klima, vantilatör, çamaşır makineleri gibi malzemelerin yetimhane yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.

Malzemelerin teslim töreni Bağlan'ın merkezi Pul-i Humri ilçesindeki Bağlan Erkek Yetimhanesinde düzenlendi.

Törene, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, Bağlan Vali Yardımcısı Molla Muhammed Hümayun Cihadyar, Bağlan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Amanullah Hakyar, Bağlan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Kari Nasratullah Parsa katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Taşdemir, törende, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda Afgan halkına yönelik kalkınma yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Afganistan ve Türkiye'nin tarihsel bağları bulunduğunu kaydeden Taşdemir, Bağlan'da mayısta 400'den fazla insanın hayatını kaybettiği seller nedeniyle 300'den fazla aileye çadır ve gıda başta olmak üzere gerekli yardımı yaptıklarını belirtti.

Taşdemir, yetimhane yardımlarıyla da şehirde yaşayan yetimlerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Bağlan Vali Yardımcısı Cihadyar da Türkiye'nin en zor zamanlarında Afgan halkının yanında olduğunu vurgulayarak yardımların sürmesini temenni etti.

Bağlan Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Parsa ise TİKA'nın kimsesiz 100 çocuğa sağladığı yardımlar nedeniyle Türkiye devletine ve halkına teşekkür etti.

Parsa, "Bu yardımlar, Türkiye'nin uluslararası alandaki insani yardımlara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan ve ailelerini geçindirmek için sokaklarda çalışan veya dilencilik yapan çocuklar için bir umut ışığı oluştu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Afganistan'da Yetimlere Destek Oldu - Son Dakika

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