TİKA, Afganistan\'daki İlkokul Öğrencilerine 3 Bin Çanta Desteği Sağladı

Necati Kaya:

Talibanın afganistanında bu zihniyetteki her yerde eğitim ,öylemi. Bu zihniyet kendi dayattigi hurafeyi okullarda zihniyetleri köklesip ülkeyi sarsin diye zorluyorlar. Medrese,tekke,tarikat bu miskin gerici yuvalari. Zaten bilimsel,çağdaş egitim yasak. Bunlarin ve benzerlerinin örgut isimlerine bile yansimiş. Boko haram gibi. Turkcesi eğitim haram.çantalara yazık olmuş.