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TİKA'dan Cezayir'de İki Yeni Atölye

TİKA\'dan Cezayir\'de İki Yeni Atölye

TİKA, Cezayir'in Medeya kentinde meyve-sebze kurutma ve üretim atölyeleri açtı.

24.10.2024 21:48
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Cezayir'in Medeya kentinde tamamladığı iki proje hayata geçirildi.

TİKA tarafından Medeya'da gerçekleştirilen eğitim amaçlı Meyve ve Sebze Kurutma Atölyesi ile Üzüm ve Yaban İnciri Mamülleri Üretim Atölyesi'nin açılışını Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz yaptı.

Medeya İl El Sanatları Odası bünyesinde kurulumu tamamlanan atölyelerde, yine TİKA'nın desteğiyle çiftçilere yönelik ilk eğitimler verildi.

Atölyelerin açılışı için düzenlenen programa Büyükelçi Küçükyılmaz'ın yanı sıra TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli kurumların yöneticileri katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Turizm ve El Sanatları Bakanlığının talebi üzerine TİKA tarafından gerçekleştirilen bu iki projenin bölgede üretilen meyve ve sebzenin ekonomik değerinin artırılması için büyük önem taşıdığını belirtti.

"TİKA tarafından gerçekleştirilen her iki proje de bölge çiftçilerinin ürünlerini sadece sofralık olarak değil, işlenerek pazarlanması yoluyla hem tüketim fazlasının değerlendirilmesini ve israfı önlemeyi, hem de bölgede yaşayan çiftçilerin hayat standardının yükseltilmesini hedeflemektedir." diyen Küçükyılmaz, TİKA'nın dost ve kardeş Cezayir'de projeler yürütmeye devam edeceğini vurguladı.

Programda bir konuşma yapan Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı temsilcisi İzzeddin Kali de "Bakanlık olarak TİKA ile çok sayıda proje tamamladık. TİKA sadece başkent ve civarında değil ülkenin en uzak noktalarında bile projeler yürütmektedir. Bugün açılışı gerçekleştirilen bu projeler için TİKA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Programın sonunda her iki alanda da eğitim gören çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.

Medeya, başkent Cezayir'e 80 kilometre uzaklıkta Atlas Dağları'nın kuzey yamaçlarında yer alan ve sahip olduğu çok özel iklim sebebiyle doğal ve kaliteli meyve sebze üretimiyle biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Cezayir'de İki Yeni Atölye - Son Dakika

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