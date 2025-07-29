TİKA\'dan Cezayir\'de Sanat Eğitimleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Cezayir Kültür Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Riyas Cezayir Kurumu işbirliğinde düzenlenen hat ve ebru sanatı eğitimleri Cezayir'de başladı.

Başkent Cezayir'in önemli tarihi yapılarından biri olan ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan Hüseyin Dayı Sarayı'nda gerçekleştirilen program açılış törenine, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın eşi Birsen Küçükyılmaz, Riyas Cezayir Kurumu Müdürü Bilal İrmuli ve Cezayir Kültür Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Toplam 10 gün sürecek eğitim programında 20 katılımcı hat sanatı, 70 katılımcı ise ebru sanatı eğitimi alacak.

Türkiye'den hat sanatçısı Erhan Bektaş ve ebru sanatçısı Nuran Öner'in eğitmen olarak görev aldığı program, Cezayirli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Program, 6 Ağustos'ta katılımcıların çalışmalarından oluşan sergi ve sertifika töreniyle sona erecek