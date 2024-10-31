TİKA'dan Gana'ya Tıbbi Cihaz Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA'dan Gana'ya Tıbbi Cihaz Desteği

TİKA\'dan Gana\'ya Tıbbi Cihaz Desteği

TİKA, Gana Üniversitesi'ne tıbbi cihaz hibe etti, işbirliği ve dostluğu pekiştirdi.

31.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gana Üniversitesi Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okuluna tıbbi cihaz desteğinde bulundu.

TİKA tarafından başkent Akra'daki Gana Üniversitesi Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okuluna hibe edilen tıbbi cihazlar 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı vesilesiyle düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, TİKA Niamey Program Koordinatörü Tanju Polat, Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Alhaji Hafiz Adam, Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Prof. Dr. Alfred Edwin Yawson, Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okulu Dekanı Prof. Dr. Samuel Antwi Baffour ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Güngör, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gana'nın önde gelen kalkınma ortaklarından olduğunu belirtti.

Güngör, Türkiye ve Gana'nın her alandaki işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Adam, söz konusu yardımın Türkiye ile Gana arasındaki güçlü dostluk ve işbirliği bağlarının somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Adam, sağlık alanındaki teknik işbirliği sürecinin çeşitli konuları kapsayacak şekilde genişletilmesinden memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Yawson, TİKA'nın bu yardımının, küresel salgınlar ve halk sağlığı ile ilgili konuların gündemde olduğu bir döneme denk gelmesine dikkati çekti.

Cihazların üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamada ve öğrencilerin akademik-bilimsel çalışmalarına katkı sağlamada önemli bir rol oynayacağını belirten Yawson, Gana Üniversitesi ve halkı adına bu kalkınma yardımı için Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA Niamey Program Koordinatörü Polat ise TİKA'nın küresel çapta ve Gana özelindeki faaliyetlerinden bahsederek, teknik işbirliği sertifikasını Ganalı yetkililere teslim etti.

TİKA'nın yaptığı bağışın, Gana Üniversitesi Medikal Laboratuvar Bilimleri Bölümü laboratuvarının kapasitesinde yüzde 150 artış sağladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hava Durumu, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Gana'ya Tıbbi Cihaz Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA'dan Gana'ya Tıbbi Cihaz Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.