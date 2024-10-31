TİKA\'dan Gana\'ya Tıbbi Cihaz Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gana Üniversitesi Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okuluna tıbbi cihaz desteğinde bulundu.

TİKA tarafından başkent Akra'daki Gana Üniversitesi Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okuluna hibe edilen tıbbi cihazlar 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı vesilesiyle düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, TİKA Niamey Program Koordinatörü Tanju Polat, Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Alhaji Hafiz Adam, Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Prof. Dr. Alfred Edwin Yawson, Biyomedikal Destekli Sağlık Bilimleri Okulu Dekanı Prof. Dr. Samuel Antwi Baffour ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Güngör, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gana'nın önde gelen kalkınma ortaklarından olduğunu belirtti.

Güngör, Türkiye ve Gana'nın her alandaki işbirliğinin devam edeceğini vurguladı.

Gana Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Adam, söz konusu yardımın Türkiye ile Gana arasındaki güçlü dostluk ve işbirliği bağlarının somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Adam, sağlık alanındaki teknik işbirliği sürecinin çeşitli konuları kapsayacak şekilde genişletilmesinden memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Gana Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdürü Yawson, TİKA'nın bu yardımının, küresel salgınlar ve halk sağlığı ile ilgili konuların gündemde olduğu bir döneme denk gelmesine dikkati çekti.

Cihazların üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamada ve öğrencilerin akademik-bilimsel çalışmalarına katkı sağlamada önemli bir rol oynayacağını belirten Yawson, Gana Üniversitesi ve halkı adına bu kalkınma yardımı için Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA Niamey Program Koordinatörü Polat ise TİKA'nın küresel çapta ve Gana özelindeki faaliyetlerinden bahsederek, teknik işbirliği sertifikasını Ganalı yetkililere teslim etti.

TİKA'nın yaptığı bağışın, Gana Üniversitesi Medikal Laboratuvar Bilimleri Bölümü laboratuvarının kapasitesinde yüzde 150 artış sağladığı öğrenildi.