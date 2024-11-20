CAPE Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görme engelli öğrencilere uygun bilgisayar desteğinde bulundu.
TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Güney Afrika Üniversitesi (UNISA) Engelli Öğrenciler Araştırma Merkezi'nde (ARCSWiD) eğitim gören öğrencilere uygun 22 adet bilgisayar desteği sağlandı.
Projenin teslim töreninde bir konuşma yapan UNISA Rektörü Puleng Lenka-Pula, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinerek, görme engelli öğrencilerin eğitimine sunduğu katkıdan ötürü TİKA'ya ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.
Son Dakika › Güncel › TİKA'dan Güney Afrika'ya Bilgisayar Desteği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?