TİKA\'dan Kamerun\'a Dostluk Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, Kamerun'un kıyı bölgesinde yer alan Edea şehrinde dostluk projesi hayata geçirdi.

TİKA'nın desteğiyle, Sanaga Nehri üzerindeki tarihi Edea Köprüsü ışıklandırıldı ve çevresi modern peyzaj düzenlemesiyle yenilendi.

Proje, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programının ardından hizmete sunuldu.

Başkent Yaounde ile ekonomik merkez Douala arasındaki güzergahta yer alan 1911 tarihli köprü, yapılan düzenlemelerle simgesel bir niteliğe kavuştu.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Demokrasi aşkımızın, ülkemizin adının ve bayrağımızın Kamerun'un en işlek kara yolu üzerindeki bu tarihi köprüde görünür hale gelmesi, bizim için büyük anlam taşıyor." dedi.

Öskiper, TİKA'nın üstlendiği "15 Temmuz Kamerun-Türkiye Dostluk Kompleksi"nin açılışının vali, belediye başkanı ve şehrin ileri gelenlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini, ülkenin en önemli ulaşım noktalarından birinin artık geceleri ışıklandırılmış olacağını ve bunun hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay ise Edea Köprüsü'nün aydınlatılmasının Kamerun'un ana ulaşım hatlarından birine somut bir katkı sunduğunu ve bunun Türkiye'nin bölgedeki dostluk ve kalkınma vizyonunu yansıttığını söyledi.

Proje kapsamında, köprüye güneş enerjili LED projektörler ve reflektif aydınlatma sistemleri yerleştirilerek gece geçiş güvenliği artırıldı.

Çevrede yeşil alanlar, oturma grupları ve dinlenme noktaları içeren çevresel canlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.