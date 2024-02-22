TİKA, Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Üniversitesi Türkoloji Fakültesi binasının açılışını gerçekleştirdi

Özbekistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) onarımını yaptırdığı ve donanım desteğinde bulunduğu Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Üniversitesi Türkoloji Fakültesi binasının açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine Özbekistan'da temaslarını sürdüren TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, Taşkent Devlet Doğu Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçehre Rihsiyeva ve çok sayıda davetli katıldı.
Kayalar, konuşmasında, kardeş ülke Özbekistan'da ve açılış programında bulunmaktan dolayı memnuniyetini paylaştı.
Kurulduğu 1918'den bu yana, üniversitede Özbekistan'ın ve bölgenin ihtiyacı olan alanlarda çok sayıda bilim insanının yetiştiği ve araştırmalar yapıldığını aktaran Kayalar, üniversitenin çalışmalarıyla Özbekistan'ın kalkınma hedeflerine rehberlik edecek aydınları yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.
Kayalar, üniversite bünyesinde 1991'de kurulan Türkoloji Fakültesi'nin Türkçe eğitimi üzerine sadece Özbekistan'da değil, Orta Asya coğrafyasında bir ilk olduğunu ve bu alanda yapılan çalışmaların artmasına öncülük ettiğini vurgulayarak, TİKA tarafından onarılan Türkoloji Fakültesinin Türk Kültürü ve Dili alanında yapılan çalışmaların artacağını sözlerine ekledi.
Kayalar, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Madrahimov ile görüştü
Kayalar, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrahimov ile bir araya geldi.
Görüşmede Madrahimov, TİKA ile çok verimli işbirliklerinin bulunduğunu kaydederken, 2024'te de sağlık, kültürel mirasın restorasyonu, tarım, sanayi, küçük ve orta ölçekli girişimciliği destekleme alanlarında çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.
Buhara'da bulunan Emir Camisi'nin restorasyon çalışmalarının TİKA öncülüğünde devam ettiğini kaydeden Madrahimov, Özbekistan'daki diğer tarihi yapıların restorasyonu konusunda TİKA ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.
Madrahimov ayrıca, Özbek kaymakamların Türkiye'de staj yapmalarının önemine de değinerek bu yıl 80 kaymakamın Türkiye'de tecrübe edinmesi için TİKA'dan destek beklediklerini dile getirdi.
TİKA Başkanı Kayalar da ülkeler arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanının samimi dostluklarından güç alarak geliştiğini belirtti.
Kayalar, Özbekistan ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin daha da ilerleyebilmesi için TİKA'nın çeşitli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı.
İki ülke arasındaki bağların gelişimine dikkati çeken Kayalar, TİKA olarak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önderliğinde başlatılan değişim ve kalkınma stratejisi ile uyumlu bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmeyi arzuladıklarını belirtti.
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