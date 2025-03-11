Tilki ile çay sohbeti

Vatandaşın tilki ile sohbeti gülümsetti

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir vatandaşın, bahçesine gelen tilki ile olan sohbetti gülümsetti. O anlar kameraya yansıdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi, Alveren Yaylası'nda, Erdal Özbek isimli bir vatandaşın tilki ile olan sohbeti kameralara yansıdı. İftardan kısa bir süre önce bahçesine gelen tilkiyi, çaya davet eden Özbek'in o anları izleyenleri gülümsetti. Evin bahçesine giren tilki ise kapının önündeki ekmekleri alarak oradan uzaklaştı. Tilki ile konuşan Özbek'in, "Gel yanıma çay içelim. İftara da bir dakika kaldı misafir. Gel yaylada sana balık ısmarlayayım. Ağzıyla topluyor götürüyor ekmekleri, aşağıya gömüyor ekmekleri, sonra yiyecek" dediği anlar kaydedildi.