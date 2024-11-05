Tinubu'dan Gözaltındaki Çocuklara Serbest Bırakma Talimatı - Son Dakika
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Tinubu'dan Gözaltındaki Çocuklara Serbest Bırakma Talimatı

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, protestolar sonrası gözaltında tutulan çocukların serbest bırakılmasını istedi.

05.11.2024 01:46
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ağustos ayındaki protestolar sırasında gözaltına alınan çocukların serbest bırakılması talimatını verdi.

Enformasyon Bakanı Mohammed Idriss, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tinubu'nun polis şefine, gözaltında tutulan çocukların serbest bırakılması talimatı verdiğini belirtti.

Idriss, Tinubu'nun bu talimatı "demokrasiye olan derin bağlılığı" nedeniyle ve reşit olmayanlara karşı açılan davaya halel getirmeksizin verdiğini söyledi.

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ülkede artan hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda Rus bayrağı kaldırdığı gerekçesiyle 52 çocuk gözaltına alınmıştı.

Ülkede 4 aydır gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye çıkarılan 12-16 yaşlarındaki 52 çocuk, aralarında terörizm ve hükümeti devirmeye teşebbüsün de yer aldığı 10 ayrı suçtan yargılanıyor.

İnsan hakları örgütleri çocukların serbest bırakılması çağrısında bulunurken, aileleri ise mahkemenin belirlediği kefalet ücretini ödeyemeyeceklerini ifade ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Nijerya, Güncel, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tinubu'dan Gözaltındaki Çocuklara Serbest Bırakma Talimatı - Son Dakika

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