Tip Genel Başkanı Erkan Baş: "Barışı Sarayın Küçük Hesaplarına Kurban Etmeyiz" - Son Dakika
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Tip Genel Başkanı Erkan Baş: "Barışı Sarayın Küçük Hesaplarına Kurban Etmeyiz"

21.05.2025 16:13  Güncelleme: 17:19
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te bir komisyon kurulması yönündeki çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu önerinin, iktidar blokunun Meclis'te çoğunluğu sağlama hedefi doğrultusunda hazırlandığını öne süren Baş, "Barış kutsaldır. Halkımız, barışa büyük bir özlem duyuyor. Böyle bir dönemde, sarayın küçük siyasi hesaplarına barışı kurban etmeyiz. Meclis, bu sürecin zemini olmalı. Çünkü bu zemin, yurttaşların süreci takip etmesini ve katılımını kolaylaştırır. Burada geniş bir toplumsal mutabakat aranmalı, dar ve kısa vadeli siyasi hesaplardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te bir komisyon kurulması yönündeki çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu önerinin, iktidar blokunun Meclis'te çoğunluğu sağlama hedefi doğrultusunda hazırlandığını öne süren Baş, "Barış kutsaldır. Halkımız, barışa büyük bir özlem duyuyor. Böyle bir dönemde, sarayın küçük siyasi hesaplarına barışı kurban etmeyiz. Meclis, bu sürecin zemini olmalı. Çünkü bu zemin, yurttaşların süreci takip etmesini ve katılımını kolaylaştırır. Burada geniş bir toplumsal mutabakat aranmalı, dar ve kısa vadeli siyasi hesaplardan uzak durulmalıdır" diye konuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Çerkes Soykırımı'nın 161. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Baş, "1864 yılında Çarlık Rusyası tarafından anayurtlarından sürülen Çerkes halkımızın yaşadığı acıları paylaşıyoruz. Bu acıların telafisi, ancak adaletin sağlanmasıyla ve tüm dünya emekçilerinin dil, din, ırk fark etmeksizin bir arada yaşama iradesi göstermesiyle mümkün olabilir" dedi.

Baş, 1965 seçimlerinde TİP milletvekili olarak TBMM'de görev yapmaya hak kazanan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Yusuf Ziya Bahadınlı'yı da saygıyla andı.

Baş'tan Hakimler ve Savcılar Kurulu üye seçimine tepki...

Erkan Baş, HSK üyeliklerine ilişkin, şöyle konuştu:

"Dün, TBMM tarihinin en kara günlerinden birini daha yaşadık. Bu iktidar döneminde hukuksuzlukların zirveye çıktığını sıkça söylüyoruz, ancak her seferinde daha büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Dün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri seçildi. Tam anlamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yakışır bir gün yaşandı. Tüm süreç keyfi bir şekilde yürütüldü. Gereken oy sağlanamadığı için HSK üyeleri Meclis tarafından kura yöntemiyle belirlendi. Yani aslında seçilmediler, kurayla atandılar. Beş kura çekiminden dördü doğrudan iktidarın istediği isimler oldu. Sadece en çok oyu alan bir aday seçilemedi. Bu durum, Türkiye siyasetinin ne halde olduğunu açıkça gösteriyor. Ne yazık ki Meclis, tek kadın adayı HSK'ya gönderemedi. Hukukun ve yargının geldiği nokta bu."

"Can Atalay'ın Meclis'e kaydının yapılması için başvurumuzu Meclis Başkanlığı'na ilettik"

Baş, halkın iradesine saygı gösteren ve Anayasa'ya bağlı kalan muhalefet milletvekillerine teşekkür ederek, "Bugün itibarıyla 238 milletvekilinin imzaladığı dilekçeyle, Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın Meclis'e kaydının yapılması için başvurumuzu Meclis Başkanlığı'na ilettik. CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol Grubu ve Emek Partisi'ne yürekten teşekkür ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulayın. Can Atalay'ın ismini Meclis kütüğüne kaydedin" dedi.

Baş, konuşmasının devamında, "Bu çatının altında olmaktan utanıyorum ya. Her gün Silivri'de duruşma var. Hangisine yetişeceğiz diye uğraşıyoruz. 23 yıldır iktidardalar. Bu ülkede bir tek AKP'li bakan yargılandı mı? Bir AKP'li belediye başkanı yargı önüne çıktı mı" diye sordu.

"Küçük, dar siyasi hesaplardan uzak durulmalı"

Erkan Baş, TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barış sürecinin halkın beklentilerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Baş, sürecin iktidar tarafından araçsallaştırılmasına karşı uyarılarda bulundu. Baş, TİP olarak sürece başından beri net bir tutum sergilediklerini belirterek, "Barışa evet dedik ama halkın özlemini, beklentisini, acısını iktidar kendi çıkarları için kullanmasın, kullandırtmayalım dedik. Zemin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır dedik" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te bir komisyon kurulması yönündeki çağrısını hatırlatan Erkan Baş, bu önerinin iktidar blokunun çoğunluğu elde etme hedefiyle hazırlandığını öne sürdü. Komisyonun geniş tutulmasının küçük partilerin temsil oranını azaltarak, AKP-MHP ittifakının çoğunluk elde etmesini amaçladığını söyledi ve "Grubu olmayan 10 siyasi partiye birer temsilci verilecek, diyelim komisyon 30 kişilik olacaksa geriye kalan 20 koltuk paylaşılacak. Komisyon büyüdükçe bu sayı artacak ve iktidar partilerinin oranı yükselecek. Bahçeli, salt çoğunluk alınmalı diyerek kendi planını ifşa etti" şeklinde konuştu.

Baş, sürece dair temel yaklaşımlarını ise şu sözlerle özetledi:

"Barış kutsaldır. Halkımızın barışa büyük bir özlemle yaklaştığı bu dönemde, sarayın küçük hesaplarına barışı kurban etmeyiz. Meclis zemin olmalı. Bu zemin yurttaşın katılımını, takibini kolaylaştırır. Burada geniş bir mutabakat aranmalı; küçük, dar siyasi hesaplardan uzak durulmalı."

Meclis'te oluşturulacak komisyonun tüm toplumsal kesimlerle temas kurabilecek, halkın kaygılarına yanıt verebilecek bir yapıda olması gerektiğini vurgulayan Erkan Baş, "Bu kadar tarihsel bir dönemde küçük hesaplar yapılmasını halkımızın vicdanına ve takdirine bırakıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Erkan Baş, Politika, Türkiye, Güncel, Kurban, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tip Genel Başkanı Erkan Baş: 'Barışı Sarayın Küçük Hesaplarına Kurban Etmeyiz' - Son Dakika

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