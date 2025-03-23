TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından getirildiği Çağlayan Adliyesi'nde dayanışma nöbetlerinin sürdüğünü belirterek, "4 gündür gözaltında tutulan, saatlerdir uykusuz bekletilen insanlarla birlikte dirayet içinde bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından savcılık ifadesi için getirildikleri Çağlayan Adliyesi'ndeki sorguları devam ederken; Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarıyla dayanışmak için dün Çağlayan Adliyesi'ndeydi.

Çağlayan Adliyesi'ndeki dayanışma nöbetlerinin devam ettiğini belirten Erkan Baş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "4 gündür gözaltında tutulan, saatlerdir uykusuz bekletilen insanlarla birlikte dirayet içinde bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi. Baş, şunları kaydetti:

" Saray'ın bekçisi haline gelmiş yargıdan adalet beklemiyoruz. Her adımı hukuksuzlukla örülmüş bu darbeyle, 25 yıllık zulüm rejimi 12 Eylül faşizminin öz evladı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. 4 gündür gözaltında tutulan, saatlerdir uykusuz bekletilen insanlarla birlikte dirayet içinde bekleyişimizi sürdürüyoruz. Mücadelemizi de sürdüreceğiz, hesaplaşana değin!"