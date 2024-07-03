TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterdi - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, Türkiye'de herkes bu enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını biliyor. TÜİK hakkında derhal suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Baş, açık bir görevi ihmal suçu işlendiğini belirtti. Baş ayrıca, asgari ücretliler ve emeklilere yapılan zam eksikliğine de tepki gösterdi ve düzensiz göçmen sorununun çözülmesi ve Türkiye ile Suriye arasında barışın tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

03.07.2024 22:28
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(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, " Türkiye'de herkes bu enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını biliyor. TÜİK hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağız. Açık bir görevi ihmal suçu işleniyor. Biz buna alışmayacağız. Buna karşı susmayacağız" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Baş, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler ile 4 yıl önce Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçileri andı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Baş, "TÜİK enflasyon oranını açıkladı. Memurun emeklininalacağı zam doğrudan bu oranla belirleniyor. Bu rakam küçük açıklandıkça, geriye doğru çekildikçe, burada yalan söylendikçe, bilerek, isteyerek yanlış rakamlar verildikçe milyonlarca insanın bu ay eline geçecek paradan aslında TÜİK çalıyor. Çalanlara yardım ediyor. Yağma suçu işleniyor burada. Türkiye'de herkes bu enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını biliyor. Burada açık bir suç işleniyor. Bugün partide bir değerlendirme yaptık. Mahkemelere güvendiğimizden değil, kayıtlara geçmesi için TÜİK hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağız. Açık bir hırsızlığa yardım, açık bir görevi ihmal suçu işleniyor. Biz buna alışmayacağız. Buna karşı susmayacağız. Bunun hesabını TÜİK'ten soracağız. TÜİK yalan söylüyor. Söylediği yalan nedeniyle de çocuklar okula aç gitmek zorunda kalıyor. Çocukların süt parasını çalan bir TÜİK'ten söz ediyoruz. İnsanların alın terini gasp eden bir TÜİK'ten bahsediyoruz. Buna sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

Baş, milletvekilleri, bakanlar ve Cumhurbaşkanı'nın yüksek zamlar aldığını, ancak asgari ücretliler ve emeklilere her hangi bir zam yapılmamasına tepki gösterdi. Baş, "Asgari ücretli hiç zam almıyor. Emekli enflasyon rakamlarıyla oyananarak, alacağı zam kırpılarak zam alıyor. Öbür taraftan vergiler artmaya devam ediyor. Benim aklım, vicdanım bunları kabul etmiyor" dedi.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olaylara da değinen Baş, düzensiz göçmenlerle ilgili yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Baş, Türkiye ile Suriye arasında barışın tesis edilmesinin de acil bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterdi - Son Dakika

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