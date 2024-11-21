TİP, Maden İşçilerine Destek Verdi

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(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına karşı maden işçilerinin kendilerini yer altına kapatarak başlattıkları eyleme destek verdi. İşçilerle maden sahasında sohbet eden Baş, "Maden işçisi arkadaşlarımız sadece bir özelleştirmeye karşı direniş sürdürmüyorlar, aynı zamanda bir insanca yaşam mücadelesi sürdürüyorlar" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde maden işçilerinin başlattığı eylem devam ediyor. 500'den fazla madenci sabah saatlerinde Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışına karşı kendisini yerin 350 metre altındaki madene kapattı. Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık eylemin neden yapıldığını bir kez daha anımsatırken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise eylemdeki madencilere destek açıklaması yaptı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yüzlerce işçinin özelleştirme gerçekleştiği takdirde evini kaybedeceğini vurguladığı konuşmasında şu noktalara değindi:

" Bu haklı direnişinizde sonuna kadar yanınızda olacağınızdan hiç şüphemiz olmasın. Hep birlikte olacağız. Tüm yurttaşlarımızın bilmesini istediğimiz bir şey var. Yine bir özelleştirme saldırısıyla karşı karşıyayız. 800'e yakın lojmanda kalan işçi arkadaşımızın buradaki özelleştirme süreci tamamlandığında nerede yaşayabileceklerine dair herhangi bir fikir yok. Yani sadece bir işletme devri söz konusu değil. Aynı zamanda burada çalışırken yaşadıkları evlerden çıkma tehlikesiyle de karşı karşı olan işçi kardeşlerimizin bir direnişi var. Biz maden işçilerini nereden hatırlıyoruz? Depremde en zor zamanda insanların yardımına koşan maden işçilerini hatırlıyoruz. Şimdi bizi depremde enkazdan kurtaran hayatımızı borçlu olduğumuz maden işlerine deniyor ki 'ben sadece senin çalıştığın iş yerini satmıyorum, aynı zamanda o maden işçisinin nerede yaşayacağıyla da ilgilenmiyorum'. Ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla sokağın ortasında resmen terk edilmek istenen işçi kardeşlerimizin yanından sesleniyoruz. Şimdi bu Türkiye'de özelleştirmenin ne kadar rezil bir noktaya geldiğinin önemli fotoğraflarından bir tanesi. O yüzden buradaki maden işçisi arkadaşlarımız sadece bir özelleştirmeye karşı direniş sürdürmüyorlar, aynı zamanda bir insanca yaşam mücadelesi sürdürüyorlar. Hepimiz adına Türkiye'de emeğiyle, alın teriyle yaşayan tüm yurttaşlarımız adına sürdürülen bir kavganın parçası olmak için yanlarındayız.

"İnanıyoruz direnen işçiler mutlaka kazanırlar"

Buradaki işçi arkadaşlarımızın bu özelleştirme girişimine karşı hep beraber istisnasız burada çalışan, yıllardır burada alın teri döken işçi kardeşlerimizin yan yana, omuz omuza kol kola girmiş olması ve Ankara'nın bu ayazında, bu soğukta burada bir direnişi başlatmış olması hepimiz için son derece önemli, son derece kıymetli. Buradaki işçi arkadaşlarımız kuşkusuz kendi ekmekleri için direniyorlar. Kuşkusuz kendi çocukları için direniyorlar. Kendi aileleri için direniyorlar. Ama hiç unutmayalım. Buradaki işçi arkadaşlarımız Türkiye için direniyorlar. O yüzden onların direnişi bizim direnişimiz. Bu direniş zafere ulaşana kadar buradaki arkadaşlarımızla kol kola olacağız, omuz omuza olacağız. Bu arkadaşlarımızın yalnız olmadığını da Türkiye'nin dört bir yanında hep birlikte göstereceğiz. İnanıyoruz direnen işçiler mutlaka kazanırlar. Birleşen işçiler asla yenilmezler.

Talih Kocabıyık ise açıklamasında olumlu bir cevap alamadıkları için hak mücadelesine başladıklarını bildirerek şöyle konuştu:

"Arkadaşlar hak mücadelesinde gördüğümüz halde beklemekteyiz. Bir buçuk aydır biz üst makamlara derdimizi anlattık. Olumlu bir cevap gelmediğinden dolayı bu eylem bugün yapılmak zorunda geldi. Tabi bugün bakan yardımcımız o geldi. Ona da aynı şeyleri aktardık. Sayın Bakanımıza söyledi. Kısa zamanda dönüş yapacağını biz de bileceğiz. Biz de mücadelemizde olumlu şekilde cevap alacağına da sürdüreceğimizi kendilerine beyan ettik. Evet durum bu."