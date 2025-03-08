TİP'ten Alevilere Destek Çağrısı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, Alevilerin Suriye'de katliamın hedefi haline getirildiğini, HTŞ'nin askeri operasyonlarını "eski rejimin kalıntılarına dönük operasyon" olarak aktarmasına tepki gösterdi. "Suriye'de Alevi toplumu 'Eski Rejim'e yönelik operasyon bahanesi ile dışlanamaz, cezalandırılamaz" denilen açıklamada Arap Alevilerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekildi ve Türkiye'nin Şam yönetimine destek vermemesi çağrısı yapıldı.

Türkiye İşçi Partisi, Suriye'de son günlerde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Colani liderliğindeki HTŞ yeni bir anayasa yazımını 3 yıl, seçimleri 4 yıl erteleyip dışlayıcı bir siyasi merkez inşa ederek diktatörlüğünü ilan etti. Suriye'de demokratik bir yeni dönem beklentisi içindeki tüm kesimler ardı ardına buna karşı seslerini yükseltiyor. Kürtler, Dürziler ve en son olarak doğrudan katliamla yüz yüze kalan Alevi bölgelerinden itirazlar, hatta isyan sesleri yükseliyor.

HTŞ ve onu destekleyenler Alevi bölgelerindeki sivil ve şimdi kısmen askeri boyuta sıçramış olan itiraza yönelik askeri operasyonlarını 'eski rejimin kalıntılarına dönük operasyon' olarak aktarıyor olsa da bölgeden gelen son derece açık ve net görüntüler, Alevi sivillerin HTŞ ve müttefiklerinin fetvalarında saklama gereği duymadıkları bir katliamın hedefi haline getirildiklerini gösteriyor. Yoğunlaşan çatışma ortamında öncelikle Arap Alevilerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekiyor ve uluslararası kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz: Suriye'de Alevi toplumu 'Eski Rejim'e yönelik operasyon bahanesi ile dışlanamaz, cezalandırılamaz.

Mezhepçi şiddet faillerinin teşhir edilmesi, Suriye'de demokratik haklarını savunmada ısrar eden topluluklar ve demokratik kamuoyu için önemli destek olacaktır. İnsan haklarına dayanan, yurttaşlık hukukunun egemen olduğu bir Suriye, Ortadoğu ve Türkiye için önemlidir. Uluslararası toplumu yeni diktatörlüğün mezhepçi şiddetine karşı ses vermeye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ise bütün bunlar hiç yaşanmıyor gibi davranmaya son vermeye, Şam'daki yeni diktatörlüğe destek vermekten uzak durmaya çağırıyoruz.

Emperyalizmin deney sahası haline getirdiği Suriye'de laik, demokratik ve çoğulcu bir yapının ortaya çıkabilmesi için yeni rejimin diktatörlüğüne ve mezhepçi şiddetine karşı başta Türkiye halkı olmak üzere uluslararası kamuoyunun vereceği ses her zamankinden önemlidir ve acildir. Katliamcı çetelere karşı özgür, eşit ve laik bir Suriye için mücadele edenlerle dayanışmaya çağırıyoruz."