TİP'ten Alevilere Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİP'ten Alevilere Destek Çağrısı

TİP, Suriye'de Alevilere yönelik katliama dikkat çekti ve uluslararası destek talep etti.

08.03.2025 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, Alevilerin Suriye'de katliamın hedefi haline getirildiğini, HTŞ'nin askeri operasyonlarını "eski rejimin kalıntılarına dönük operasyon" olarak aktarmasına tepki gösterdi. "Suriye'de Alevi toplumu 'Eski Rejim'e yönelik operasyon bahanesi ile dışlanamaz, cezalandırılamaz" denilen açıklamada Arap Alevilerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekildi ve Türkiye'nin Şam yönetimine destek vermemesi çağrısı yapıldı.

Türkiye İşçi Partisi, Suriye'de son günlerde yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Colani liderliğindeki HTŞ yeni bir anayasa yazımını 3 yıl, seçimleri 4 yıl erteleyip dışlayıcı bir siyasi merkez inşa ederek diktatörlüğünü ilan etti. Suriye'de demokratik bir yeni dönem beklentisi içindeki tüm kesimler ardı ardına buna karşı seslerini yükseltiyor. Kürtler, Dürziler ve en son olarak doğrudan katliamla yüz yüze kalan Alevi bölgelerinden itirazlar, hatta isyan sesleri yükseliyor.

HTŞ ve onu destekleyenler Alevi bölgelerindeki sivil ve şimdi kısmen askeri boyuta sıçramış olan itiraza yönelik askeri operasyonlarını 'eski rejimin kalıntılarına dönük operasyon' olarak aktarıyor olsa da bölgeden gelen son derece açık ve net görüntüler, Alevi sivillerin HTŞ ve müttefiklerinin fetvalarında saklama gereği duymadıkları bir katliamın hedefi haline getirildiklerini gösteriyor. Yoğunlaşan çatışma ortamında öncelikle Arap Alevilerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekiyor ve uluslararası kamuoyunu ses vermeye çağırıyoruz: Suriye'de Alevi toplumu 'Eski Rejim'e yönelik operasyon bahanesi ile dışlanamaz, cezalandırılamaz.

Mezhepçi şiddet faillerinin teşhir edilmesi, Suriye'de demokratik haklarını savunmada ısrar eden topluluklar ve demokratik kamuoyu için önemli destek olacaktır. İnsan haklarına dayanan, yurttaşlık hukukunun egemen olduğu bir Suriye, Ortadoğu ve Türkiye için önemlidir. Uluslararası toplumu yeni diktatörlüğün mezhepçi şiddetine karşı ses vermeye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ise bütün bunlar hiç yaşanmıyor gibi davranmaya son vermeye, Şam'daki yeni diktatörlüğe destek vermekten uzak durmaya çağırıyoruz.

Emperyalizmin deney sahası haline getirdiği Suriye'de laik, demokratik ve çoğulcu bir yapının ortaya çıkabilmesi için yeni rejimin diktatörlüğüne ve mezhepçi şiddetine karşı başta Türkiye halkı olmak üzere uluslararası kamuoyunun vereceği ses her zamankinden önemlidir ve acildir. Katliamcı çetelere karşı özgür, eşit ve laik bir Suriye için mücadele edenlerle dayanışmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Operasyon, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten Alevilere Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:13:27. #7.12#
SON DAKİKA: TİP'ten Alevilere Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.