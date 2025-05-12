TİP'ten PKK'nın Feshiyle İlgili Barış Mesajı - Son Dakika
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TİP'ten PKK'nın Feshiyle İlgili Barış Mesajı

TİP, PKK'nın feshi ile silahların susmasını desteklerken, barış ve halkların kardeşliğini vurguladı.

12.05.2025 18:47
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(ANKARA)- Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin olarak yapılan açıklamada,"Ülkemizde silahların susmasına, barışın sağlanmasına hizmet edecek adımları ve gelişmeleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Aslolan Türk, Kürt ve tüm bölge halkları arasında barışın sağlanması, bölge halklarının kardeşlik ve barış içerisinde kendi topraklarının kaderini ellerine almasıdır. TİP halklar arasında barışın her zaman olduğu gibi bugün de arkasında; emperyalistlerin, faşistlerin, patronların hizmetkarı olan Saray iktidarının ise tam karşısındadır." denildi.

TİP'ten, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde silahların susmasına, barışın sağlanmasına hizmet edecek adımları ve gelişmeleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Aslolan Türk, Kürt ve tüm bölge halkları arasında barışın sağlanması, bölge halklarının kardeşlik ve barış içerisinde kendi topraklarının kaderini ellerine almasıdır. Ülkemiz özelinde hedefimiz Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm hedefiyle barışını, kardeşliğini ve birliğini sağlamaktır. TİP halklar arasında barışın her zaman olduğu gibi bugün de arkasında; emperyalistlerin, faşistlerin, patronların hizmetkarı olan Saray iktidarının ise tam karşısındadır.

Türkiye'nin barışa olan özleminin mevcut rejimin devamı ve yeni anayasa dahil Saray'ı güçlendirecek girişimler için istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Barışın gerçek anlamına kavuşması ve kalıcılaşması ancak halk düşmanı karakterini defalarca kanıtlamış olan Saray iktidarının sona erdirilmesiyle mümkündür. Saray'a karşı mücadelemiz bu zaferi elde edene kadar sürecektir.

Yalnız ülkemizde değil bölgemizde de silahların susması, emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin planlarının boşa düşmesi, Türkiye'de Kürt halkını hedef alan her türlü antidemokratik uygulamanın kaldırılması için bugün çok daha fazla çaba sarf edeceğiz.

TİP, Anayasayı fiilen askıya almış, seçme seçilme hakkını ortadan kaldırmaya niyetlenmiş, işçi, gençlik, kadın ve doğa düşmanı Saray iktidarını sona erdirmek için büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Ülkemiz, bölgemiz ve halklar için en büyük tehdit, bugün Saray iktidarında ve onun Trump dahil uluslararası ortaklarında temsil edilen faşist, gerici ve emek düşmanı karakterdir.

Türkiye'nin tüm demokratik, ilerici ve sosyalist güçlerini, yurttaşlarımızı; halklar arasındaki barış umudunu güçlendirmek için bir araya gelmeye; barışı inşa etmek için halkın ve barışın düşmanı Saray Rejimini tarihin çöplüğüne göndermeye, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini yükseltmeye davet ediyoruz.Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın devrim ve sosyalizm!"

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, PKK, Son Dakika

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