TIR\'a çarpan otomobilde acı kaza

ŞANLIURFA'da, önündeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Deniz Tekin (48) yaralandı, yanındaki oğlu Mehmet Fırat Tekin (14) ise hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Deniz Tekin yönetimindeki 34 EAR 940 plakalı otomobil, aynı yöne giden Beytullah İde'nin kullandığı 33 ALH 16 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil TIR'ın altına girerken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Deniz Tekin ile yanındaki oğlu Mehmet Fırat Tekin, ilk müdahalenin ardında ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Fırat Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Deniz Tekin'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.