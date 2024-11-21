Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Musa Doğan yönetimindeki 33 ATA 990 plakalı tır, Topçam mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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