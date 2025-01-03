Tır Seyir Halindeyken Yandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
T.A. idaresindeki 27 HM 766 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın dolayısıyla tırda hasar oluştu.
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