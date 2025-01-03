TIR Şoförüne Mazot İçin Bıçaklı Saldırı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aracındaki mazotu vermeyen TIR şoförü E.I.'yı darbedip, boynundan bıçaklayan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 1 Ocak'ta Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. İddiaya göre 3 kişi, 07 DCH 44 çekici plakalı TIR'ın yanına gelip, şoför E.I.'dan aracın yakıt deposundaki mazotu vermesini istedi. Direnen E.I., şüpheliler tarafından dövülüp boynundan bıçaklandı. E.I., yaralı halde TIR'a binip olay yerinden kaçtı. TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru yaklaşık 30 kilometre giden E.I., yol üzerinde bulunan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki dinlenme tesisine girerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TIR ŞOFÖRÜNÜN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.I., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin O.H., F.K. ve H.K. olduğu belirlendi. 3 şüpheli, dün gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bildirildi. Diğer yandan hayati tehlikesi bulunmayan E.I.'nın tedavisi sürüyor.